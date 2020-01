Mercato Fiorentina: spunta il nome di Franco Vazquez. Le ultime (Di lunedì 27 gennaio 2020) Mercato Fiorentina: spunta il nome di Franco Vazquez per la squadra viola. L’italo-argentino viene valutato 10 milioni dal Siviglia La Fiorentina ha sistemato la sua classifica dall’arrivo di Iachini: con il nuovo tecnico in panchina, i viola non hanno ancora conosciuto il sapore della sconfitta. Mancano però alcuni pezzi, che possono arrivare dal Mercato. Come riportato da La Nazione, la Fiorentina avrebbe svelato il suo interesse al Siviglia per Franco Vazquez (ex Palermo): il club spagnolo valuta il trequartista 10 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

