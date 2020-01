Meravigliosi Caterina Balivo e Daniele Bossari a Vieni da me tornano indietro nel tempo (Foto) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Daniele Bossari è nato in radio e oggi a Vieni da me è da lì che parte il racconto della sua carriera (foto). Caterina Balivo non si lascia sfuggire l’occasione per tornare indietro nel tempo con il suo ospite, arrivano cuffie e radiolone e Bossari torna lo speaker giovanissimo e lei la ragazzina nella sua cameretta ad Aversa che lo ascoltava e sognava. Davvero bellissimi e simpatici nel ricreare quei momenti e ovviamente lui è del tutto a suo agio in quella veste ma anche la conduttrice entra in modo perfetto nella sua parte. Racconta che il suo papà non le permetteva di appendere i poster che gli adolescenti amavano tanto perché avevano la carta da parati in casa e si sarebbe rovinata. In sottofondo le canzoni di quell’epoca e poi l’intervista prosegue dopo avere sognato un po’ tutti insieme. Bossari deve molto a Claudio Cecchetto, prima che diventasse famoso era lui a sognare nella ... ultimenotizieflash

