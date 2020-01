Melita Toniolo bollente in palestra: solleva i pesi e il seno… [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Mamma, showgirl, moglie e donna stimatissima, sia per la sua verve che per la bellezza veneta da mozzare il fiato, Melitab Toniolo continua a far incetta di like e complimenti sul suo profilo ufficiale. Stavolta la sexy ‘diavolita’ di Lucignolo ha infiammato gli utenti con un allenamento bollente in palestra. Dopo la gravidanza e i primi tempi con il piccolo Daniel, Melita Toniolo ha ripreso ad allenarsi più carica che mai. Si è mostrata spesso al web con smagliature e chiletti di troppo, rassicurando tutte le mamme che la seguono che è giusto che sia così, e che godersi gli effetti della gravidanza è una meraviglia e non qualcosa di cui vergognarsi. Ma c’è un tempo per tutto, e adesso per Melita Toniolo è di nuovo il momenti di allenarsi, anche perché, come scrive lei, “Quanto adoro i pesi!”. Così eccola fasciata nei leggings aderenti che mettono in ... velvetgossip

