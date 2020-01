Melissa Satta, sauna senza Boateng: criticata per quel dettaglio – FOTO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Melissa Satta si rilassa in sauna senza Kevin Prince Boateng, bellissima e davvero in forma; ma un dettaglio scatena le critiche dei fan: “sei bellissima ma non pensavo che…” Melissa Boateng (fonte: Instagram screenshot) Come accade a molti vip e personaggi famosi, anche Melissa Satta sceglie le mete invernali come Courmayeur per rilassarsi e godersi la bellezza del periodo, approfittando di una sauna come distrazione dagli impegni televisivi e del mondo dello spettacolo, nonché quotidiani. Qualche giorno fa infatti ha scelto di fare passeggiate sulla neve, di godere del panorama mozzafiato e di un ambiente chic e tranquillo, senza dimenticare la sauna rigenerativa pur in assenza del suo Kevin Prince Boateng. Ed ecco che spunta la FOTO sul suo profilo Instagram in cui appare bellissima ed estremamente in forma, mentre posa in uno scatto col ... chenews

