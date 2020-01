Melissa Satta in sauna ma un dettaglio stupisce i fan – FOTO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Melissa Satta mostra una sua FOTO su Instagram mentre è in sauna con il costume, ma un dettaglio stupisce i fan Melissa Satta è una delle donne più amate e belle d’Italia ed in questa chiave è ormai diventata un’icona da anni, oltre ad essere la moglie del calciatore Kevin Prince Boateng. La donna su … L'articolo Melissa Satta in sauna ma un dettaglio stupisce i fan – FOTO proviene da www.inews24.it. inews24

zazoomnews : Melissa Satta, sauna senza Boateng: criticata per quel dettaglio – FOTO - zazoomblog : Melissa Satta sorprende i fan: ecco le prove - #Melissa #Satta #sorprende #prove - zazoomblog : Melissa Satta sorprende i fan: ecco le prove - #Melissa #Satta #sorprende #prove -