Matteo Salvini in fissa per Sanremo 2020, parla del Festival anche durante le elezioni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nel commentare l'esito delle elezioni, il leader della Lega ha parlato delle critiche rivolte alla candidata Lucia Borgonzoni, cogliendo ancora una volta l'occasione per attaccare il Festival di Sanremo in merito al caso Junior Cally: "Questo è un Paese che porta sul palco di Sanremo gente che nelle canzoni tratta le donne come abbiamo letto". fanpage

