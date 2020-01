Mattarella nel Giorno della Memoria: "A Mondovì scritta ignobile, l'antisemitismo non è scomparso" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il presidente durante la celebrazione al Quirinale: "In Italia la persecuzione degli ebrei non fu all'acqua di rose, ma feroce e spietata da parte degli stessi fascisti: niente colpi di spugna sul passato" repubblica

