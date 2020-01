Martina Colombari, la foto senza trucco né filtri su Instagram: “Realtà” (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’ultima sfida social diventata virale è la ‘Dolly Parton Challenge’. Impossibile non essersi imbattuti in un post con questo hashtag negli ultimi giorni. Anche tanti vip, nostrani e non, si sono lasciati contagiare dalla mania del momento. In cosa consiste? Nel pubblicare un collage di quattro foto in cui la persona assume pose differenti a seconda del social network a cui sono destinate. Quindi formale per Linkedin, divertente per Facebook, glamour per Instagram e sensuale per Tinder. In poche ore la ‘Dolly Parton Challenge’ ha riempito le bacheche dei social di tutti. E tra i personaggi famosi che hanno ceduto al fascino del gioco e postato le loro quattro pose anche Caterina Balivo, Barbara D’Urso, Alessandra Amoroso ma anche Miley Cyrus e Kim Kardashian per fare qualche nome. Tra le ultime a notare la nuova tendenza Martina Colombari, la bellissima ex Miss Italia rimasta nel cuore ... caffeinamagazine

portamiiviia : Che bella donna la bionda, a volte mi ricorda Martina Colombari nei Cesaroni ???? - infoitcultura : Martina Colombari si mostra acqua e sapone e sfida la Dolly Parton Challenge - VITAnonprofit : I primi 20 anni della @Fondazione_Rava -