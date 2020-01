“Mamma mi ha augurato la morte”. Gerardina Trovato, la situazione choc della cantante: “Mi aiuta la Caritas” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Gerardina Trovato sciocca il pubblico di Live non è la D’Urso. “Qui sono al sicuro? Non mi vengono a prendere gli assistenti sociali per portarmi nelle strutture protette, come li chiamano, manicomi?” esordisce nel salotto di Barbara D’Urso. Gerardina Trovato, la cantante che era diventata famosa per aver partecipato a Sanremo 1993 ha passato 12 mesi infernali. Fatti di debiti, povertà, problemi di salute. Ma ora quei problemi di salute sembrano essere passati: “Ho di nuovo il mio equilibrio psicofisico. Sono perfetta adesso. Ho avuto problemi enormi, a Sanremo 2000 avevo un equilibrio psicofisico perfetto”. La D’Urso ha scavato nella vita della Trovato per capire cosa fosse successo in questo periodo. “La situazione è iniziata circa 12 mesi fa. I miei soldi sono finiti in banca, se ne occupa il mio avvocato, è una cosa legale. Io ero risorta dalle macerie, da sola ho Trovato il ... caffeinamagazine

