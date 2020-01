Malattie Imbarazzanti, il caso più eclatante del Dr Christian Jessen (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ha tenuto per anni incollati alla tv centinaia di spettatori il format, stavolta non americano ma made in GB, Malattie Imbarazzanti, prodotto originariamente per la tv britannica nel 2008 e solo successivamente approdato anche qui. La sua ultima stagione, andata in onda in Italia per la prima volta nel 2015, ha lasciato gli spettatori di stucco. Sono molti i fan del Dottor Christian Jessen a chiedere a gran voce ai produttori del programma che il format torni in tv, ma per il momento sembra proprio che di stagioni nuove non se ne parli.Quel che è certo è che fino a pochissimi mesi fa, sul canale 31 del digitale terrestre, Real Time, in Italia lo show si potesse ancora vedere, seppur sotto forma di repliche delle stagioni passate. Anche per questo, di Malattie Imbarazzanti ci si ricorda ancora oggi, e i casi del Dottor Jessen continuano ad attirare attenzione. Intervistato dal ... blogo

