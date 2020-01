Madonna annulla il concerto: “Devo occuparmi della mia salute” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Madonna cancella il concerto di Londra previsto il 27 gennaio per problemi di salute Problemi di salute fermano Madonna. La pop star mondiale è stata costretta a cancellare l’ennesimo concerto per delle complicazioni che la affliggono da diversi mesi ormai. Il Madame X Tour si rivela stregato. Suo malgrado deve saltare appuntamenti importanti, quale l’esibizione di Londra in programma il 27 gennaio. Difatti, i medici le hanno tassativamente imposto un’ulteriore pausa così da permetterle di riposare e non peggiorare la delicata situazione. Il tour internazionale di Madonna è partito sotto le peggiori premesse, con il via posticipato di alcune settimane, frenata da esigenze tecniche. Quindi, passato solamente un mese dal debutto, la salute si è messa di traverso. Tutto per colpa di un infortunio al ginocchio capitatole in prossimità della performance prevista alla BAM Howard Gilman Opera ... kontrokultura

