Ma il Pd, dopo il voto, si ritrova (quasi) al punto di partenza (Di lunedì 27 gennaio 2020) Quiet, please. Non è tutto oro quello che luccica. La vittoria di Bonaccini in Emilia Romagna è quella di un uomo solo al comando, salvato in extremis dal fenomeno, targettizzato nella zona felsinea e dintorni, delle sardine che nel frattempo hanno inglobato la parte sinistra dei 5 Stelle.Stando alla rimonta delle bracciate del Pd la vittoria l’avrebbe vista con il cannocchiale. Grazie sardine, ha detto Zingaretti commentando l’esito del voto. Rimane, nel Pd, aperta la voragine della sua identità. Lo diceva bene in una intervista il decano della sinistra riformista, Emanuele Macaluso. Non si può prescindere da magre consolazione da primato, il Pd primo in Emilia-Romagna (ma lì lì con la Lega, inimmaginabile fino a 5 anni fa) o in Calabria, alle precedenti elezioni, ricordiamolo, la regione era guidata dal centrosinistra.E, lì, ... huffingtonpost

matteosalvinimi : La Ocean Viking ha recuperato 59 immigrati: il governo dei porti aperti intende farli sbarcare in Italia dopo il vo… - marattin : Dopo la bella scoppola a Salvini (e un abbraccio a @sbonaccini), si riparte con riforme e contenuti nazionali. Che… - Corriere : 13 azzurre, 6 rosse: la nuova mappa delle Regioni dopo il voto in Emilia-Romagna e Cal... -