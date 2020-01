M5s, Crimi rompe il silenzio: «Alle Regionali risultati inferiori alle aspettative». Paragone: «Il Movimento è morto. Ne fondo uno io» (Di lunedì 27 gennaio 2020) I risultati delle Regionali in Emilia Romagna e Calabria per il M5s sono stati «inferiori alle aspettative», secondo il capo reggente Vito Crimi, che ha rotto il lunghissimo silenzio da parte dei vertici grillini durato l’intera notte dello spoglio elettorale. In Emilia Romagna, il candidato grillino Simone Benini non è andato oltre il 3,4%, con i voti di lista leggermente superiori, ma sotto il 5%. In Calabria, dove alle ultime politiche il Movimento aveva sbancato, il candidato civico Francesco Aiello ha ottenuto solo il 7,3%. Uno scoppolone per il M5s che secondo Crimi «non ci induce ad arrenderci: semmai è vero il contrario. Abbiamo già avviato il lavoro di organizzazione che ci consentirà un maggiore coordinamento». Anzi ora aggiunge Crimi sarà necessario: «restare uniti, non lasciarsi irretire da facili sirene». «Ogni volta che un risultato elettorale non ci sorride sento ... open.online

frankiehinrgmc : Vito Crimi capo politico del M5S. Di Maio in peggio. - lucianonobili : @AlessiaMorani Stiamo al governo insieme perché è utile al Paese. Nei problemi del #M5S non entro. Non mi riguardan… - davidallegranti : Il “gerarca minore” Vito Crimi verso la reggenza del M5s. Siamo in un film con Alberto Sordi (però minore) -