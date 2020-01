Lutto nel mondo della tv, la famosa attrice è scomparsa. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Marsha Kramer se n’è andata. Lutto nel cast di “Modern Family”. L’attrice americana, protagonista della popolare sitcom dove vestiva i panni dell’assistente di Jay Pritchett (Ed O’Neill), titolare di un’azienda di armadi, è morta. La donna è scomparsa venerdì scorso all’età di 74 anni. L’annuncio della morte, riportato da “The Hollywood Reporter”, è stato dato dal direttore del casting della serie tv “Modern Family”, Jeff Greenberg. Su Twitter, Greenberg ha scritto: “Rendo omaggio alla mia cara amica di lunga data: era deliziosa”. La causa del decesso non è stata precisata. La Kramer era apparsa nell’ultimo episodio trasmesso mercoledì scorso dalla rete americana Abc. Prima alla carriera televisiva, l’attrice aveva recitato a lungo in teatro, in commedie come “La notte dell’iguana” e “All My Sons” e a Broadway nel musical “Peter Pan” (1975) nel ruolo di Wendy accanto a Sandy Duncan ... caffeinamagazine

