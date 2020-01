Luigi Favoloso picchiato dalla Moric, il padre lo difende a Domenica Live (Di lunedì 27 gennaio 2020) Durante la puntata di ieri 26 gennaio 2020, in attesa della ricomparsa di Luigi Favoloso, il padre Michele è intervenuto a Domenica Live. Ospite di Barbara D’Urso, l’uomo ha spiegato la sua visione delle cose ed ha chiarito alcuni aspetti per lui fondamentali. Nei 5 anni di relazione tra la Moric e suo figlio ad essere sempre violenta sarebbe stata la donna. Luigi Favoloso, dunque, per il padre, sarebbe una vittima di Nina Moric. Luigi Favoloso vittima di Nina Moric Durante una puntata davvero rovente di Domenica Live, a sostenere l’innocenza di Luigi Favoloso davanti alle telecamere è il padre Michele Favoloso. L’uomo, visibilmente emozionato, ha parlato nello studio di Barbara D’urso cercando di ribaltare completamente le parole della modella croata che starebbe cercando di rovinare la vita del figlio. Vale la pena ricordare, nonostante ne stia parlando ... kontrokultura

