Luigi Favoloso, la confessione su Nina Moric è da brividi: “Ecco cosa faceva” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tensione alle stelle al Live Non è la D’Urso. Ospite in studio Luigi Mario Favoloso. L’ex di Nina Moric per 29 giorni ha fatto perdere le proprie tracce. Sua madre Loredana aveva prima denunciato la scomparsa alle Forze dell’Ordine e poi ha ritirato l’esposto. Ma la Moric sostiene di essere stata picchiata da Favoloso (e a Live, la scorsa settimana, ha raccontato di averlo denunciato). “Sono stato in giro con un autista. Poi sono venuto a Milano un solo giorno. Ho incontrato il mio avvocato, una persona che ha gestito l’aspetto mediatico e un paparazzo. Mi sono autovenduto. Avevo finito i contanti”, ha detto Luigi Mario Favoloso. Una doccia fredda. Luigi Favoloso è scomparso per 29 giorni, la madre chiede aiuto in tv e alla polizia presentando regolare denuncia. Tutto è avvenuto lo scorso 29 dicembre, prima la paura, poi sorgono i primi dubbi. La madre di Favoloso ritira la ... caffeinamagazine

