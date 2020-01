Luigi Favoloso e Nina Moric, il messaggio choc: “Ho rischiato di ucciderti” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Risolto il ‘giallo’ sull’allontanamento di Luigi Mario Favoloso, dopo le accuse di violenza lanciate da Nina Moric (e confluite in una denuncia), l’ex gieffino ha dato la sua versione dei fatti. Smentisce quanto ricostruito dalla sua ex compagna, ma lei non ci sta e sui social spuntano messaggi e foto che alimentano la bufera. Favoloso si difende: “Nessuna violenza” Luigi Mario Favoloso ha parlato in tv, negli studi di Live – Non è la d’Urso, dopo il terremoto scatenatosi intorno alla sua presunta ‘scomparsa’ e alle accuse di violenza mosse da Nina Moric. A suo dire, la donna non avrebbe retto il fatto che lui volesse lasciarla e, per questo, avrebbe deciso di “distruggerlo”. La versione dell’ex gieffino contrasta apertamente con il drammatico resoconto fornito dalla modella croata, contro cui oppone quella che sarebbe la sua verità per smentire l’impalcatura sinistra ... thesocialpost

MediasetPlay : Luigi Mario Favoloso, in esclusiva, a #noneladurso: la sua sparizione è durata ben 29 giorni. Ricordate che su… - zazoomblog : Nina Moric svela i messaggi di Luigi Mario Favoloso: ‘Ho rischiato di ucciderti’ - #Moric #svela #messaggi #Luigi… - zazoomnews : Nina Moric Luigi Favoloso mi ha preso a calci- Foto choc su Instagram ma lui nega! - #Moric #Luigi #Favoloso… -