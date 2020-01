Luigi Favoloso da Barbara D’Urso, la replica alle accuse shock della Moric (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nella serata di ieri è andata in onda la tanto attesa puntata di Live – Non è la D’Urso con Luigi Favoloso come ospite. Luigi Favoloso ha risposto alle domande della conduttrice chiarendo quella che è la sua versione dei fatti in merito alla recente denuncia presentata da Nina Moric. Luigi Favoloso, la sua versione dei fatti Ormai lo sappiamo proprio tutti. Luigi Favoloso è stato, ed è ancora, al centro di una vera e propria bufera mediatica e personale. Il 32enne partenopeo, infatti, è stato denunciato dall’ex compagna Nina Moric per maltrattamenti e percosse sia nei suoi confronti che verso il figlio Carlos. È con quest’accusa gravissima che Favoloso ha dovuto scontrarsi ieri sera. E la tensione si è fatta subito palpabile, sin dalle prime parole. Luigi Favoloso ha esordito raccontando i fatti che lo hanno portato all’addio definitivo a Nina Moric. Alla ... kontrokultura

