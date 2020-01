Lucia Bramieri, il gossip choc: il nuovo toy boy Antonello pizzicato con “lei”. Caos (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lucia Bramieri e il toy boy Antonello. Che succede tra i due? Qualche giorno fa, nel salotto di Barbara D’Urso, si è parlato della nuova relazione di Lucia Bramieri. La Bramieri si è detta super felice della nuova frequentazione ed è apparsa raggiante e radiosa. Ora, però, deve essere successo qualcosa… Ma cosa? Non si è ben capito, quel che è certo è che lui è stato beccato insieme a un’altra. E non una qualunque… Ma in compagnia di Manila Gorio, la conduttrice e opinionista trans che spesso vediamo nei salotti di Barbara D’Urso. Antonello e Manila Gorio sono stati beccati insieme a Roma. E pensare che lui aveva promesso a Lucia Bramieri che l’avrebbe raggiunta a Milano per passare un week-end romantico insieme. Lucia e Antonella si erano conosciuti da poco in Puglia e la loro conoscenza era ed è ancora al livello superficiale. Stare insieme a Milano per qualche giorno sarebbe stata ... caffeinamagazine

eva3000eva : SCOOP: Lucia Bramieri tradita dal fidanzato - ilgossipcom : SCOOP: Lucia Bramieri tradita dal fidanzato - EuropeanEditore : SCOOP: Lucia Bramieri tradita dal fidanzato -