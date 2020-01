Luca Morisi prima e dopo i risultati in Emilia-Romagna (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il social merda manager di Matteo Salvini Luca Morisi ha preso benissimo i risultati delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Ieri mattina se la sentiva caldissima e annunciava “l’aria di liberazione” che circolava per tutto lo Stato Maggiore della Lega, confortato da sondaggi e sondaggini che davano in testa la coalizione di centrodestra e Lucia Borgonzoni a un passo dalla vittoria. Poi, per ore, il povero Luca ha perso la parola. Si è limitato a condividere le dirette di Matteo Salvini – anche quella in cui il Capitano ha annunciato che la Lega era il primo partito in Calabria e in Emilia-Romagna, in realtà una bufala – e a rinchiudersi nel bunker mentre le Good Vibrations erano evidentemente scomparse. Alle 2 del mattino il ferale annuncio, mascherato da elogio del Suo Assistito:”Il Capitano è un grande combattente”. Talmente grande che ... nextquotidiano

