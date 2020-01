Lo strano caso del movimento NoVax che ha preso oltre 10mila voti in Emilia (Di lunedì 27 gennaio 2020) (foto: Getty Images) In Emilia-Romagna sono quasi 11mila le preferenze raccolte dalla lista del movimento 3v – Vaccini vogliamo verita – del candidato Domenico Battaglia, uno dei 150 medici che nel 2015 firmò la lettera inviata al ministero della Salute con la richiesta di avviare uno studio di confronto tra le condizioni di salute dei vaccinati e dei non vaccinati. Un numero che raggiunge lo 0,4 per cento e non supera lo sbarramento del tre per cento, ma comunque un dato significativo se si considera che ha raccolto più voti di altre tre liste (Potere al popolo, Partito comunista e L’altra Emilia) e si piazza subito dopo il movimento 5 stelle che ha raccolto circa 81mila preferenze. Il programma del M3V, come abbiamo già scritto anche su Wired, si basava su bufale scientifiche che vanno dagli esami prevaccinali all’omeopatia, dall’elettrosensibilità allo stop al 5G. Nel dettaglio, ... wired

_bufale_ : Lo strano caso del movimento NoVax che ha preso oltre 10mila voti in Emilia - sanremohistory : @effetronky @CleliaMussari @IlMattinoFoggia @paoloigna1 @francofda52 @giampiero661MJ @robertachellini @CamilioDacc… - Luigi66621823 : RT @Ruttosporc: Lo strano caso di Bernardeschi sul calciomercato: la settimana scorsa vale Rakitic + soldi, questa settimana vale Paquetà,… -