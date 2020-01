Lo schifo nel giorno della Memoria: a Torino «crepa sporca ebrea» sul muro di casa (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nuovo episodio di antisemitismo, dopo quello di Mondovì: stavolta a Torino sui muri di un palazzo di corso casale, dove è comparsa la scritta «crepa sporca ebrea». Lì vive una donna di origini ebree, figlia di una staffetta partigiana. La scritta è stata realizzata sui muri del cortile interno del palazzo. «Non ho mai fatto mistero delle mie origini, non ne ho mai visto il motivo», racconta la donna uscendo dalla Questura, come riporta l’agenzia di stampa Ansa. «Purtroppo il mio non è il primo caso – sostiene – e questa escalation fa riflettere. Meno male che in tante scuole gli insegnanti, e non solo, educano i ragazzi al rispetto dei veri valori della storia. È una brutta scritta, fa male. Fa tanto male…» «Una frase terribile, soprattutto nel giorno della Memoria. Termini vecchi, passati, che però fanno ancora male», ha concluso. Sull’episodio indaga ... open.online

