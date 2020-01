Lo schiaffo che ha preso la Lega in Calabria (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ieri Matteo Salvini, che evidentemente aveva voglia di andare a letto presto, è intervenuto per primo a commentare i risultati elettorali in Emilia-Romagna e in Calabria vantandosi del grande risultato ottenuto dalla Lega nelle due regioni: “Siamo il primo partito”. Non era vero. In Emilia-Romagna, quando gli scrutini non sono ancora completati, il PD è avanti rispetto alla Lega. Ma soprattutto in Calabria il Carroccio è crollato rispetto alle elezioni europee di otto mesi fa (!). Lo schiaffo che ha preso la Lega in Calabria Dopo le politiche 2018 in cui aveva raccolto il 5,6%, nella regione la Lega era arrivata al 22,6% alle Europee del 2019. Oggi, quando lo scrutinio è ancora da completare, la Lega è al 12,3% e ha quasi dimezzato i suoi voti rispetto a otto mesi fa. Non solo: per ora è addirittura sopravanzata da Forza Italia, che sta sopra al Carroccio per qualche punto ... nextquotidiano

