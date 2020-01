Live- Non è la d’Urso, Luigi Mario Favoloso riappare e respinge le accuse: “Mai picchiato Nina Moric, anzi l’ho salvata da se stessa” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Luigi Mario Favoloso è tornato in Italia, dopo essere sparito per 29 giorni. La sua assenza ha fatto molto discutere soprattutto dopo che l’ex fidanzata Nina Moric l’ha accusato di violenza e percosse. Anche la madre del modello, Loredana, ha difeso nel talk di Barbara d’Urso il figlio dalle accuse di Nina Moric, denunciandone la scomparsa. Denuncia che poi è stata ritirata, dal momento che Luigi Mario Favoloso dall’estero avrebbe mandato una mail alla madre, spiegandole che stava bene. C’è chi ha mosso anche delle accuse a Favoloso di aver architettato con la madre una farsa, che ha messo in allarme le forze dell’ordine, facendo scattare così l’ipotesi del reato per procurato allarme. Il diretto interessato ha respinto tali ipotesi, prendendo le distanze dalla madre. “Mia madre ha simulato in diretta di aver avuto una mail da parte mia, in diretta da ... ilfattoquotidiano

