Live non è la D’Urso, lo sfogo di Gerardina Trovato. Ma la mamma la smentisce (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo aver rivelato lo stato di disagio in cui si trova a vivere, e l’esclusione da Sanremo, la cantante Gerardina Trovato ha raccontato il suo dramma a Live – Non è la D’Urso accusando, tra l’altro, la madre Agata Russo. “Qui sono al sicuro? Non è che vengono gli assistenti sociali con l’ambulanza per rinchiudermi nelle “strutture protette”, non le chiamano più manicomi? – ha detto la Trovato, sconvolgendo la D’Urso -. Ti interdicono, ti mettono un tutore che decide anche con che cosa ti devi lavara, cosa devi mangiare, non puoi più dire che stai bene nel mio caso sarebbe la mia dolce mammina, che tanto ha fatto che si assicura che anche dopo la sua morte, io non sia libera di usare il mio patrimonio, quello che mio padre ha lasciato a me”. “Da dodici mesi sono viva grazie alle persone di Portopalo di Capopassero dove mi sono trasferita, a quelle persone ... tvzap.kataweb

