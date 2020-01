Live non è la D’Urso Gerardina Trovato racconta il suo dramma personale (Di lunedì 27 gennaio 2020) Gerardina Trovato da 11 anni non appare in tv e a “Live non è la D’Urso” racconta la sua verità e inizia con una domanda che lascia tutti a bocca aperta: «Qui sono al sicuro? Non è che vengono gli assistenti sociali a portarmi in manicomio? Che poi quelli ti interdicono, Ti mettono un tutore, nel mio caso sarebbe la mia dolce mammina che si assicura che anche dopo la sua morte, io non sia libera di usare il mio patrimonio, quello che mio padre ha lasciato a me», la cantante racconta a Barbara D’Urso la sua storia, confessa in un’intervista al Messaggero di essere sola, malata e costretta a chiedere aiuto alla Caritas per poter sopravvivere e in cui aveva detto: «Ho vissuto cose terribili e ancora non ne sono uscita. Ho avuto una nevrosi ossessiva depressiva, ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una citolisi epatica. Anche dal punto di vista ... musicaetesti.myblog

