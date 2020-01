LIVE Australian Open 2020, risultati 27 gennaio in DIRETTA: Wawrinka e Thiem ai quarti. In campo Nadal-Kyrgios (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.28 Nadal tiene la battuta a 0 e passa avanti nel punteggio (2-1). 09.26 Parte bene dal servizio anche Kyrgios che riacciuffa subito Nadal: 1-1. 09.24 Pavlyuchenkova al servizio è inarrestabile: 4-2. 09.22 Nadal commette due doppi falli nel primo game ma porta comunque a casa il primo punto contro Kyrgios. 09.20 Kerber torna in scia alla russa conquistando il quinto game: 3-2. 09.17 Pavlyuchenkova allunga difendendo a 0 il proprio servizio: 3-1 su Kerber. 09.14 Break Pavlyuchenkova che passa avanti contro Kerber: 2-1. 09.12 Nadal-Kyrgios in campo per le operazioni di riscaldamento. 09.08 Pavlyuchenkova risponde immediatamente conquista il game a 30 e si porta in parità: 1-1. 09.05 Kerber parte bene e conserva il servizio: 1-0. 09.00 In campo Kerber-Pavlyuchenkova, al servizio la tedesca numero 18 del ranking mondiale. 08.50 A breve ... oasport

