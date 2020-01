Lite tra Barbara D’Urso e Luigi Favoloso in diretta: “Ti ho dato visibilità sono inca…” (VIDEO) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ieri, domenica 26 gennaio, è andata finalmente in onda la tanto attesa puntata di Live non è la D’Urso in cui l’ex di Nina Moric è venuto allo scoperto. Luigi Mario Favoloso ha rilasciato un’intervista a Barbara D’Urso durante la quale non sono mancati attimi di tensione e sgomento. La conduttrice ha assunto un atteggiamento alquanto ostile nei confronti del suo ospite, dato che sul suo capo pendono accuse di violenza fisica e psicologica su una donna e un minore. Ad ogni modo, l’ex gieffino non si è lasciato intimidire ed ha risposto a tono a tutte le accuse chiarendo la sua versione dei fatti. Le accuse di Luigi Favoloso contro Nina Moric Dopo che Nina ha accusato il suo ex di aver picchiato sia lei sia suo figlio, per poi scappare dall’Italia, è arrivata anche la versione dell’uomo. Barbara D’Urso ha chiesto a Luigi Favoloso di essere ... kontrokultura

top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #7: Custodia e Pellicola Protettiva Nintendo Switch Lite - Switch Nintendo S… - KontroKulturaa : Lite tra Barbara D'Urso e Luigi Favoloso in diretta: 'Ti ho dato visibilità sono inca...' (VIDEO) - - bafio55 : RT @Antigiornalista: Oppure la lite tra Gaia Tortora e Travaglio dove quest'ultimo è stato insultato per aver detto che è normale che in cu… -