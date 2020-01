L'Isis annuncia una "nuova fase": Primo obiettivo Israele (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’Isis ha annunciato di voler aprire una “nuova fase” per l’organizzazione terroristica. Ed il Primo obiettivo per la nuova fase sarebbe Israele, come si può sentire da un messaggio audio che sta circolando nelle ulime ore sul network di propaganda dei jihadisti.La fonte dell’audio non è certa, ma potrebbe essere quella del portavoce, Abu Hamza al-Qurashi. Nell’audio il nuovo leader dello Stato Islamico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, spinge i combattenti dell’organizzazione a “lanciare una nuova fase” con delle operazioni contro lo stato Israeliano. huffingtonpost

fisco24_info : L'Isis annuncia una 'nuova fase', l'obiettivo è Israele: E' il contenuto di un messaggio audio diffuso sul network… - tripa19741 : RT @Agenzia_Ansa: L'Isis annuncia una 'nuova fase', l'obiettivo è Israele E' il messaggio audio diffuso sul network di propaganda dei ji… - Agenzia_Ansa : L'Isis annuncia una 'nuova fase', l'obiettivo è Israele E' il messaggio audio diffuso sul network di propaganda d… -