Liliana Segre racconta la crisi col marito: "Aderì alla destra di Almirante, gli chiesi di scegliere tra me e la politica" La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, ha raccontato durante la puntata di ieri di Che tempo che fa, i momenti di difficoltà e di sofferenza vissuti con il marito Alfredo Belli Pace, a causa dell'attività politica di quest'ultimo nel Movimento Sociale italiano (MSI). "Mio marito, che aveva scelto due anni di internamento pur di non stare nella repubblica di Salò, vedendo molto disordine, per un certo periodo aderì a una destra in cui c'era anche Almirante", ha raccontato Segre, ospite nel programma condotto da Fabio Fazio. "Io ho molto sofferto e ci fu una grande crisi. A un certo punto misi mio marito e me sullo stesso piano e dovevamo sceglierci di nuovo", ha proseguito la senatrice.

