Liliana Segre: «Mio marito aderì alla destra di Almirante. Gli chiesi di scegliere: lasciò per amore» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ospite a Che tempo che fa la senatrice Liliana Segre, superstite dell’Olocausto, ha parlato del dramma della Shoah vissuto sulla propria pelle, della sua volontà di farsi testimone e per la prima volta ha raccontato emozionato un episodio del privato, che fa comprendere meglio l’ostilità sua nei confronti della decisione del Comune di Verona di intitolare contemporaneamente una strada ad Almirante e dare la cittadinanza onoraria a lei. Liliana Segre: «Mio marito aderì alla destra di Almirante. Gli chiesi di scegliere: lasciò per amore» «Mio marito, che era stato uno che aveva scelto due anni di internamento pur di non stare nella Repubblica sociale, vedendo molto disordine, per un certo periodo aderì a una destra in cui c’era anche Almirante. Io ho molto sofferto e ci fu una grande crisi. A un certo punto misi mio marito e me sullo stesso piano e dovevamo sceglierci di ... urbanpost

