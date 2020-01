Libero: il Napoli è gattusiano ma sembra sarriano. Il ritorno a Napoli di Sarri è indigesto (Di lunedì 27 gennaio 2020) Su Libero la vittoria del Napoli sulla Juventus di Maurizio Sarri, ieri al San Paolo. Il Comandante non sarà mai uno qualunque per i napoletani, scrive il quotidiano, lo dimostrano i fischi, i cori e gli striscioni. “I fischi, i cori, gli striscioni, un veleno sversato nei confronti del tecnico della Juve, diventato grande proprio “combattendo”, calcisticamente s’intende, la Juve e ciò che rappresenta, sono il risvolto di un rapporto di assoluta devozione. Una devozione seconda solo a quella riservata al Diez, Diego Armando Maradona”. Sarri, come Higuain, era un figlio di Napoli, “che però non sarà mai prodigo”. Ieri il Napoli è stato “attento in difesa e paradossalmente “Sarriano” in attacco”. “Il Napoli, insomma, è gattusiano ma sembra Sarriano. Del resto, pochi allenatori, quantomeno come attitudine, come presenza e come stile, somigliano a ... ilnapolista

