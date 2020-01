Levante: dopo Sanremo al via il tour europeo in partenza da Bruxelles (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il viaggio live di Levante continua anche nel 2020 e, dopo lo straordinario successo del concerto evento al Mediolanum Forum di Assago e una bellissima estate negli anfiteatri storici, prosegue in nuove location. A maggio Magmamemoria MMXX arriva in Europa, sei le città dove Levante si esibirà nei principali live club e subito dopo tornerà a casa, in Italia, partecipando ai più importanti Festival estivi. Ad accompagnare la cantautrice la sua band di sempre. Si parte il 13 maggio dal VK di Bruxelles e si prosegue il 14 al Q Factory di Amsterdam, il 16 all’O2 Academy Islington di Londra, il 18 al Cafè de La Danse di Parigi, il 30 alla Sala Shoko di Madrid e si concluderà il 31 maggio al Festival Itmakes di Barcellona. In estate poi sarà la volta dell’Italia con una serie di appuntamenti, queste le prime tre date annunciate: il 2 luglio al Goa Boa Festival// Preview 2020 di Genova, il 30 ... domanipress

