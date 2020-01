L’Europa si sta avvicinando agli obiettivi 2020 per l’energia da fonti rinnovabili (Di lunedì 27 gennaio 2020) Image by skeeze from Pixabay Mentre continua il duello a distanza sul clima tra Donald Trump e Greta Thunberg, l’Europa compie un altro passo verso il raggiungimento degli obiettivi del Pacchetto per il clima e l’energia 2020. Quelli, per intendersi, che impegnavano i Paesi a tagliare del 20% le emissioni inquinanti, migliorare del 20% l’efficienza energetica e consumare il 20% di energia da fonti rinnovabili. Il tema, nello specifico, è proprio quest’ultimo. Stando ai dati diffusi ieri da Eurostat, nel 2018 il 18% dell’energia utilizzata nei Paesi dell’Unione é stata prodotta grazie alle rinnovabili. Un dato che conferma il trend in aumento degli ultimi anni.  In verde, nel grafico, è rappresentata la quota di energia rinnovabile consumata sul totale, in rosso l’obiettivo da raggiungere. Un obiettivo che varia da Paese a Paese: per Malta, ... wired

