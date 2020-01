Letizia di Spagna nel giorno della Memoria: il look total black che incanta (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nuovo impegno ufficiale per Letizia di Spagna, che insieme al Re Felipe VI è stata in visita ad Auschwitz, in Polonia, per commemorare le vittime dell’Olocausto. La Regina riesce sempre ad incantare con i suoi look sobri e eleganti e anche questa volta non ha deluso. I reali hanno deposto una corona di fiori in Memoria degli spagnoli che sono stati uccisi nel tristemente famoso campo di concentramento e sono stati accompagnati dal nuovo ministro degli affari esteri, Arancha González Laya, e da altri leader internazionali. Letizia anche questa volta, nonostante la ricorrenza così particolare, si conferma regina di stile, incantando con un look impeccabile e raffinato. Un outfit total black per l’occasione, date le circostanze: un foulard al collo, guanti in pelle, il lungo cappotto con la cinta annodata in vita dalla linea scampanata, un pantalone dritto e stivali neri col ... dilei

