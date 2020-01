L’eroica rivolta degli zingari di Auschwitz, l’unica mai avvenuta in un lager (Di lunedì 27 gennaio 2020) La rivolta degli zingari ad Auschwitz I nazisti descrissero fin dal principio gli zingari come i «prigionieri più difficili da gestire». A capirlo era bastata già la prima esperienza fatta nel 1936 quando, in occasione delle Olimpiadi di Berlino, Hitler diede ordine di pulire la città e i nomadi vennero internati in quello che, di fatto, sarebbe divenuto il primo lager del regime. Ma nessuno avrebbe mai potuto nemmeno immaginare ciò che sarebbe successo il 16 maggio del 1944 ad Auschwitz-Burkenau, nel cosiddetto Familienzigeunerlager (ovvero «Campo per famiglie zingaro»), dove – caso unico fra i lager – uomini, donne e bambini di etnia sinti e rom vivevano insieme. In 32 baracche, erano stipati circa 6mila individui che, come scrisse Otto Rosenberg, sinti sopravvissuto a Buchenwald, “non erano come quei poveri ebrei, che arrivavano ignari dai Paesi più disparati, e se ne stavano ... tpi

