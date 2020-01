L’Eredità: Flavio Insinna dispiaciuto per l’addio del campione Michele (Di lunedì 27 gennaio 2020) Flavio Insinna saluta il campioncino Michele, eliminato a L’Eredità: “Ragazzo meraviglioso” E’ finita stasera, lunedì 27 gennaio 2020, la partecipazione di Michele a L’Eredità, campione in carica per diverse puntate, divenuto popolare per una sorta di ‘pegno’ che ha scelto scherzosamente di ‘pagare’ dopo una sua vittoria: prima giocare, qualche giorno fa, aveva infatti promesso ai suoi genitori a Flavio Insinna che, in caso di vincita, di sarebbe tagliato la sua folta capigliatura. E lo ha fatto davvero! Portando a casa 75.000€ dopo aver indovinato la risposta corretta alla ghigliottina, il campioncino Michele a L’Eredità è apparso, la sera successiva, con un look completamente nuovo. Stasera però, come suddetto, la sua esperienza è terminata, ‘tradito’ da Cefalonia, la più grande delle Isole Ionie, risposta che non ... lanostratv

