L’Emilia-Romagna indigesta. Dal Papeete alle Regionali: quando Salvini sbagli i suoi calcoli (Di lunedì 27 gennaio 2020) Per ben due volte negli ultimi mesi Matteo Salvini ha provato a lanciare l’offensiva al governo (nel primo caso lui era protagonista e antagonista di se stesso) dall’Emilia-Romagna. Il risultato, in entrambi i casi, è stato molto deludente per il leghista. Dapprima lo ‘schiaffo’ del Papeete, con quella conferenza stampa in cui annunciava la fine dell’alleanza con Il Movimento 5 Stelle, mettendo la parola fine sull’Esecutivo gialloverde nato dopo tante tribolazioni; poi la fiducia posta sulle elezioni Regionali con le quali, secondo i proclami delle vigilia, voleva dimostrare che gli italiani hanno scelto lui come loro guida. LEGGI ANCHE > Ecco perché la Lega ha perso anche in Calabria Purtroppo per lui – e per i milioni di sostenitori di Lega e della coalizione di centrodestra – l’Emilia-Romagna resta indigesta. Certamente, a sua discolpa, ... giornalettismo

matteosalvinimi : I vostri sorrisi sono la mia forza, Amici. Non vedo l'ora di liberare la splendida Emilia-Romagna. #oggivotoLega ??… - matteosalvinimi : Basta PD! L'Emilia-Romagna è di tutti. DOMANI, dalle 7 alle 23, una croce sul simbolo della Lega e andiamo a vincer… - matteosalvinimi : Con la Lega in regione, difendiamo il lavoro, l'identità e la bontà dell'Emilia-Romagna! OGGI, dalle 7 alle 23, fin… -