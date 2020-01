Lega Pro: Ghirelli firma il “Manifesto per la comunicazione non ostile” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lega Pro, il presidente Francesco Ghirelli ha firmato il “Manifesto per la comunicazione non ostile” nella Giornata della Memoria Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro ha firmato il “Manifesto per la comunicazione non ostile”. Ecco il comunicato. «Lega Pro, in rappresentanza di tutti i suoi 60 club, con il Manifesto per la comunicazione non ostile vuole prendere un impegno: quello del rispetto e dell’uso attento delle parole con la consapevolezza che queste hanno conseguenze. Abbiamo detto sì a questo progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza delle parole e lo abbiamo firmato in un giorno di riflessione e di confronto come lo è la Giornata della Memoria». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

FcEvilWithin : @FCSameBlood @VPG_Italy @pctransfermarkt @RTAllProClub @Tutto_pro @OfficialVPGShow @rumors_pro @88Infinito Auguriam… - ftraversin : #EmiliaRomagna #Salvini ha personalizzato troppo queste elezioni, difatto facendole diventare quasi un referendum p… - LegaProOfficial : Anche la #LegaPro firma il manifesto per la comunicazione non ostile ? -