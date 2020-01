L’economia circolare e i rifiuti elettronici | il miglioramento del recupero delle

Ceinge - a Napoli la terza tappa del BioInItaly National Roadshow. Tema : L’economia circolare : Per il terzo anno consecutivo farà tappa a Napoli il BioInItaly National Roadshow, evento dedicato a ricercatori, imprese ed aspiranti imprenditori, che il Ceinge organizza ed ospita, in collaborazione con Assobiotec/Federchimica, Intesa-S.Paolo Innovation Center, Cluster Spring e Campania New Steel. L’appuntamento con il National Roadshow è il 16 gennaio 2020, a partire dalle ore 9.30, presso il Ceinge. Il Tema di quest’anno è ...

Ambiente - ENEA : “Aalgono a 100 le adesioni alla piattaforma italiana per L’economia circolare” : In due anni di vita la piattaforma italiana degli stakeholder dell’economia circolare ICESP, coordinata da ENEA, ha raggiunto circa 100 adesioni tra istituzioni, imprese, associazioni, organizzazioni sindacali, università, enti di ricerca, regioni e comuni. È quanto emerso in occasione della Seconda Conferenza Annuale ICESP, che ha tracciato un bilancio dell’iniziativa e individuato le otto priorità per l’Agenda strategica nazionale per ...

Renzi : “I problemi dell’ambiente si risolvono con L’economia circolare - non con la plastic tax” : Matteo Renzi è tornato a parlare della plastic tax: "Se vogliamo essere davvero autenticamente amici dell’ambiente non si deve usare l’ambiente come scusa per mettere tasse sulla plastica. Il populista usa slogan e alza le tasse, il politico smaltisce i rifiuti e investe nell’economia circolare".Continua a leggere