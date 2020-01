Lecco, trovata strappata una copia della “Lettera agli ebrei” di S. Paolo alla vigilia del Giorno della Memoria (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lecco, trovata strappata una copia della “Lettera agli ebrei” di S. Paolo alla vigilia del Giorno della Memoria Una copia della Lettera agli Ebrei di San Paolo è stata presa dalla cassetta del book crossing, strappata e lasciata a pezzi per terra ieri nell’area dello storico complesso conventuale del Lavello di Calolziocorte, in provincia di Lecco. Il gesto, come riporta l’agenzia Ansa, è avvenuto alla vigilia della celebrazione del “Giorno della Memoria”, in cui si ricordano le vittime della Shoah. Il gesto potrebbe essere stato motivato da intento antisemita dal momento che, tra i tanti volumi presenti nella cassetta, è stato preso solo questo testo. Anche se si tratta di un testo cristiano, il riferimento agli “ebrei” nel titolo potrebbe avere indotto a compiere un atto di spregio contro le vittime dell’Olocausto, alla vigilia del ... tpi

natascia725 : RT @DiMarzio: #SerieC | Blackout allo stadio di #Lecco durante la partita con il #Novara La curiosa trovata dei tifosi... - DiMarzio : #SerieC | Blackout allo stadio di #Lecco durante la partita con il #Novara La curiosa trovata dei tifosi... -