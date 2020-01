Le Streghe Benevento senza ostacoli, Coccia stende la Salernitana (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Non conosce ostacoli la marcia del Benevento Le Streghe. La formazione di Gerardo Zollo si aggiudica anche il big match con la Salernitana, imponendosi per 2 a 1 sulla compagine granata sul manto verde del “Mellusi“. Una gara in bilico che le giallorosse avrebbero potuto rendere più agevole nella prima frazione di gioco. Le beneventane trovano infatti il gol del vantaggio con Del Grosso ma, prima di fare ritorno negli spogliatoi, falliscono un calcio di rigore. Errore che tiene le granata attaccate alla partita, tanto da riuscire a pareggiare nel secondo tempo. A spezzare definitivamente l’equilibrio ci pensa allora Coccia. Il capitano mette a segno il gol partita che consente a Le Streghe di raggiungere quota 28 punti, mantenendo tre lunghezze di vantaggio sull’Independent, seconda forza del campionato di ... anteprima24

