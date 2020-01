“Le mani di Erdogan sono sporche di sangue” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “È Erdogan che mi considera un suo nemico. Io non l'ho mai considerato tale. Gli ho solo chiesto di mantenere le sue promesse. Il suo principale nemico è lui stesso”. Si esprime così Fethullah Gülen, 78 anni, esule negli Usa, predicatore islamico, fondatore del movimento Hizmet con milioni di seguaci, accusato di essere il mandante del fallito colpo di Stato del luglio 2016 (accusa che lo stesso Gülen ha sempre categoricamente respinto), il quale crede in un Islam moderato, considerato dal presidente turco come il suo principale nemico. Secondo Gülen, Erdogan “si crede l'uomo più intelligente del mondo” ma in realtà è mosso solamente “da sentimenti di gelosia, di odio e di vendetta”, tant' che “il suo governo è caduto in uno stato di paranoia”. “Mia sorella maggiore – racconta l'esule – deve vivere nella clandestinità e tutte le persone che hanno il mio stesso cognome vengono ... agi

matteosalvinimi : ?? Quelli del PD vorrebbero il silenzio. #oggivotoLega anche perché noi su #Bibbiano NON taceremo. Giú le mani dai b… - chetempochefa : 'Lavarsi le mani e starnutire nel gomito sono alcuni accorgimenti importanti.' @RobertoBurioni e gli accorgimenti… - MarcoTardelli82 : “ Rimarrò per sempre quel bambino con i calzini arrotolati bidone della spazzatura nell’angolo 5 secondi da giocare… -