Le figlie di Kobe Bryant: Gianna, morta con lui, aveva un talento innato per il basket (Di lunedì 27 gennaio 2020) Insieme al grande campione di basket, nel terribile incidente in elicottero che ha causato 9 morti c'era anche la figlia Gianna Maria-Onore, secondogenita di Kobe Bryant, che aveva ereditato il talento di papà e stava andando con lui ad allenarsi al momento dello schianto. Lui e la moglie Vanessa Laine avevano avuto altre tre figlie: Natalia Diamante, Bianka Bella e Capri Kobe. gossip.fanpage

