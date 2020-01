Laura Chiatti senza veli: la foto infiamma i social (Di lunedì 27 gennaio 2020) Per festeggiare 1 milione di followers Laura Chiatti ha postato sui social uno scatto in cui è ritratta completamente senza veli: la foto ha ottenuto il boom di like e in molti sono rimasti stupiti nel vedere lo scatto seducente dell’attrice (che di solito posta foto della propria famiglia). Laura Chiatti senza veli “Grazie a tutti voi per aver scelto di seguire la parte più vera ed emozionante di me”, ha scritto ironica Laura Chiatti, condividendo con i fan uno scatto in cui è praticamente senza vestiti. Nella foto si vede l’attrice mentre copre con un braccio il suo seno mentre a coprire il resto c’è solo un asciugamano bianco. Sui social i fan sono impazziti per lo scatto e in molti le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LauraChiatti82 (@LauraChiatti82) in data: 25 Gen 2020 alle ore ... notizie

