L'arcivescovo ordinario militare dell'Italia in visita alla Caserma "Salomone" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCapua (Ce) – L'arcivescovo ordinario militare dell'Italia, monsignor Santo Marcianò, nella giornata di venerdì 24 gennaio ha fatto visita alla Caserma "O. Salomone" e nella circostanza ha incontrato i volontari in ferma prefissata di un anno (Vfp1) del 3° blocco 2019, giunti al 17° Reggimento Addestramento Volontari (RAV) "Acqui" lo scorso 3 dicembre. Ne ha dato notizia il cap. Roberta Tollis, responsabile dell'Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione del 17° RAV "Acqui", con una nota-stampa che ha così descritto le fasi dell'evento: «Accolto all'arrivo dal Comandante della Divisione Acqui, Generale di Divisione Fabio Polli, dal Comandante del 17° R.A.V., Colonnello Giuseppe Zizzari, dal Sottufficiale di Corpo e dal Cappellano militare, dopo la resa degli onori da parte di un Picchetto in armi, l'Alto Prelato ha salutato i giovani Volontari, rivolgendosi ...

