L’amica geniale -Storia del nuovo cognome: Il ritorno di Lila e Lenù (Di lunedì 27 gennaio 2020) L'amica geniale - Storia del nuovo cognome: la seconda stagione della serie tratta dai libri di Elena Ferrante espande i propri orizzonti e cede, negli episodi 4 e 5, il timone a Alice Rohrwacher. Torna il mondo di Lila e Lenù. Dal 10 febbraio (dopo il debutto in sala dei primi due episodi il 27, 28 e 29 gennaio) si rinnova infatti su RaiUno in prima serata l'appuntamento con la serie tratta dalla tetralogia de L'amica geniale di Elena Ferrante. Gli eventi di Storia del nuovo cognome troveranno espressione in una seconda stagione che si dimostra all'altezza della prima e in cui il regista Saverio Costanzo affida la direzione degli episodi 4 e 5 ad Alice Rohrwacher. Il secondo capitolo racconterà la giovinezza delle due protagoniste Lila (Gaia Girace) ed Elena (Margherita Mazzucco): la ... movieplayer

