L’Amica Geniale 2 al cinema, dove vedere Storia del Nuovo Cognome nelle sale dal 27 al 29 gennaio (Di lunedì 27 gennaio 2020) La seconda stagione de ​L'Amica Geniale ​debutta al cinema prima che in tv. Storia del Nuovo Cognome, questo il titolo del Nuovo capitolo dell'adattamento tv della tetralogia di Elena Ferrante, andrà in onda in prima serata su Rai1 dal prossimo 10 febbraio ma sarà anche protagonista di un evento cinematografico speciale. Per soli tre giorni, il 27, 28 e 29 gennaio, la seconda stagione tratta dall'omonimo secondo romanzo della saga letteraria della Ferrante sarà distribuita in decine di sale in tutta Italia da NexoDigital: il pubblico potrà guardare in anteprima i due episodi iniziali di ​Storia del Nuovo Cognome, che andranno poi in onda su Rai1 il 10 febbraio, inaugurando la seconda parte della stagione della fiction Rai dopo la settimana sanremese. L'evento cinematografico, ulteriore conferma del successo di pubblico di questa co-produzione internazionale targata Rai ... optimaitalia

