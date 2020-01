La Torre di Pisa visibile dalla Corsica, a 190km di distanza: lo scatto che ha fatto il giro del web (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Torre di Pisa è uno dei simboli più iconici del nostro Paese, tra i monumenti italiani più conosciuti al mondo. Negli ultimi giorni, è tornata ad attirare l’attenzione in seguito alla diffusione di una foto molto particolare: l’immagine in alto mostra la Torre di Pisa e gli altri monumenti della Piazza dei Miracoli, il battistero e la cattedrale. Fin qui sembrerebbe nulla di straordinario, se non fosse per il fatto che la foto è stata scattata da 190km di distanza, dalla cima del Monte Cinto, tetto della Corsica, in una giornata particolarmente tersa e tranquilla. L’autore è un giovane fotografo, Antoine Mangiavacca, che ha pubblicato la foto su Facebook. La foto, nonostante risalga al 2018, è diventata subito virale in rete, ripresa anche dai grandi giornali nazionali italiani. Su Facebook, Mangiavacca spiega: “Nel 2018 sono riuscito a fotografare la Torre di Pisa e la ... meteoweb.eu

Corriere : La torre di Pisa si vede in una foto scattata dalla Corsica, a 190 chilometri di distanza - pornostronza : Quando mi faccio una foto che mi piace la vorrei spammare OVUNQUE CAZZO LA APPENDEREI SULLA TORRE DI PISA PERCHÉ È… - Frances28064898 : RT @FaNaTiKo21: Aristide e cucuzza sono peggio delle comare dei paesini... Pessimi per davvero.. Cucuzza poi che rompe il cazzo per i gavet… -