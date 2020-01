La storia di Erasmo Iacovone e del Taranto, il sogno Serie A spezzato in una tragica notte (Di martedì 28 gennaio 2020) Una giovane vita spezzata. E con essa svanivano i sogni di un’intera città, di un popolo. A Taranto ricordano bene Erasmo Iacovone ed e proprio di lui che vogliamo parlare oggi per permettere anche a chi non lo conosceva di scoprirlo. Nato a Capracotta il 22 aprile del 1952 si trasferisce a Tivoli con la famiglia da piccolissimo. Inizia a giocare nell’Albula di Bagni di Tivoli, poi passa all’OMI Roma, squadra delle officine metalmeccaniche. Passa alla Triestina dove fatica ad ambientarsi e fallisce. Il suo sogno di diventare un calciatore sembra sfumare, ma è il Carpi ad offrirgli una chance, in Serie D. Con 13 gol contribuisce alla promozione. Nella stagione 1974-75 passa al Mantova e continua a segnare. Dopo un altro ottimo avvio di stagione viene notato dal Taranto. A dir la verità è Tommaso De Pietri, allenatore del Carpi in seconda spostatosi poi in Puglia, a ... calcioweb.eu

